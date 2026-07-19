РИА Новости: Украинские военные начали отказываться от выданных Сырским наград

Украинские военнослужащие начали отказываться от наград, врученных за подписью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на фоне продолжающихся протестов против Сырского украинские военнослужащие начали возвращать знаки отличия, которые были вручены по его распоряжению.

«Военнослужащие присоединились к "международной акции" по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, врученных за подписью Сырского», — отмечает источник. При этом участники протестных акций нередко не могут объяснить причины своей поддержки бывшего министра обороны Михаила Федорова и выступлений против Сырского.

По данным The Financial Times, на фоне столь резкого неприятия гражданами перестановок в Минобороны президент Украины Владимир Зеленский раздумывает над увольнением Сырского, однако для этого ему необходимо найти сменщика, способного быстро взять ситуацию под контроль. Исполняющим обязанности военного министра назначен исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.