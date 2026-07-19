Дисен заявил об использовании ЕС перемирия для наращивания военной силы Украины

Дисен: Евросоюз использует перемирие для наращивания военной силы Украины

Евросоюз (ЕС) использует перемирие для наращивания военной силы Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети Х.

Он отметил, что прекращение огня — это не мир. «Европейские лидеры воспользуются любым прекращением огня, чтобы нагрузить Украину дальнобойным оружием и подготовить атаки», — подчеркнул он.

По мнению Дисена, если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое решение конфликта.

Ранее профессор Дисен заявил, что Запад лжет о России для оправдания поддержки Киева.

