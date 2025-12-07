Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:12, 7 декабря 2025Мир

На Западе заявили о лжи про Россию

Профессор Дисен заявил, что Запад лжет о России для оправдания поддержки Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Гленн Дисен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, в интервью на YouTube-канале заявил, что западные страны оправдывают свое участие в конфликте на стороне Украины, используя ложные нарративы о России.

«Западные СМИ и политики не фиксируют реальность, а выдумывают новые социальные реалии. <…> Пока люди верят в это, они будут продолжать войну», — заявил он.

По мнению профессора, именно это является основной причиной, по которой правда стала врагом западных элит. Ученый полагает, что объективное понимание населением сути конфликта с Россией приведет к росту общественной симпатии к Москве и, как следствие, станет крупнейшим поражением Запада.

Ранее Дисен заявил, что положение Вооруженных сил Украины быстро ухудшается из-за комплекса проблем с личным составом и вооружением. По его словам, положение ухудшается и в самой стране, где значительно повреждены источники электроэнергии, а население недовольно жесткой вербовкой в ряды украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    На Западе заявили о лжи про Россию

    В США увидели признаки основания Трампом своей династии

    В США назвали две ключевые темы для урегулирования на Украине

    Жители двух российских городов сообщили о серии взрывов и работе ПВО

    Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 тысяч

    В Кременчуге произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok