На Западе заявили о лжи про Россию

Профессор Дисен заявил, что Запад лжет о России для оправдания поддержки Киева

Гленн Дисен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, в интервью на YouTube-канале заявил, что западные страны оправдывают свое участие в конфликте на стороне Украины, используя ложные нарративы о России.

«Западные СМИ и политики не фиксируют реальность, а выдумывают новые социальные реалии. <…> Пока люди верят в это, они будут продолжать войну», — заявил он.

По мнению профессора, именно это является основной причиной, по которой правда стала врагом западных элит. Ученый полагает, что объективное понимание населением сути конфликта с Россией приведет к росту общественной симпатии к Москве и, как следствие, станет крупнейшим поражением Запада.

Ранее Дисен заявил, что положение Вооруженных сил Украины быстро ухудшается из-за комплекса проблем с личным составом и вооружением. По его словам, положение ухудшается и в самой стране, где значительно повреждены источники электроэнергии, а население недовольно жесткой вербовкой в ряды украинской армии.