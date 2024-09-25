Политолог Дисен: положение ВСУ быстро ухудшается из-за комплекса проблем

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро ухудшается из-за комплекса проблем с личным составом и вооружением. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в своем блоге на Substack.

«На Украине ситуация стремительно ухудшается, поскольку украинские силы страдают от нехватки личного состава, техники, боеприпасов, средств противовоздушной обороны, самолетов и множества другого вооружения», — признал политолог.

По его словам, положение ухудшается и в самой стране, где значительно повреждены источники электроэнергии, а население недовольно жесткой вербовкой в ряды украинской армии.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что ВСУ находятся в безвыходном положении и не могут противостоять продвижению ВС России. Он подчеркнул, что украинские военные испытывают острый кризис во многих ключевых военных сферах, однако Запад заявляет об удерживании линии фронта в зоне конфликта.