Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны спецоперации

Несмотря на заявления Запада об удерживании линии фронта в зоне украинского конфликта, ВСУ находятся в безвыходном положении и не могут противостоять продвижению ВС России. На это указал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра», — считает эксперт.

При этом, по словам Джонсона, Запад продолжает говорить, что конфликт будет затягиваться и находится в состоянии застоя. Но это далеко не застой, «ВСУ практически раздавлены», рассказал бывший аналитик ЦРУ. Как подчеркнул эксперт, украинские силы испытывают острый кризис во многих ключевых военных сферах.

На прошлой неделе Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. По словам эксперта, российские военные продолжают продвигаться все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом.

При этом на Украине признали, что Вооруженным силам страны критически не хватает мин на фронте. Командование украинской армии все чаще допускает потерю Покровска, Угледара и Селидово из-за нехватки не только бойцов, но и боеприпасов.