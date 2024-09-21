Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. Об этом заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских», — подчеркнул эксперт.
По словам Джонсона, российские военные продолжают продвигаться все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом.
Ранее Ларри Джонсон сообщил об острой нехватке техники, оружия и боеприпасов у ВСУ. По его данным, Киев отчаянно умоляет страны Запада увеличить военные поставки.
В свою очередь, на Украине признали, что Вооруженным силам страны критически не хватает мин на фронте. Командование украинской армии все чаще допускает потерю Покровска, Угледара и Селидово из-за нехватки не только бойцов, но и боеприпасов.
На прошлой неделе издание WSJ написало, что с наступлением осени новости о ситуации на Украине стали ужасающими. Это связано как с состоянием украинской энергетической инфраструктуры, так и с неудачами армии страны на поле боя.