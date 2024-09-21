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07:43, 21 сентября 2024Мир

В США заявили о невозможности ВСУ остановить наступление ВС России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ не хватает ресурсов, чтобы остановить ВС России

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. Об этом заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских», — подчеркнул эксперт.

По словам Джонсона, российские военные продолжают продвигаться все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом.

Ранее Ларри Джонсон сообщил об острой нехватке техники, оружия и боеприпасов у ВСУ. По его данным, Киев отчаянно умоляет страны Запада увеличить военные поставки.

В свою очередь, на Украине признали, что Вооруженным силам страны критически не хватает мин на фронте. Командование украинской армии все чаще допускает потерю Покровска, Угледара и Селидово из-за нехватки не только бойцов, но и боеприпасов.

На прошлой неделе издание WSJ написало, что с наступлением осени новости о ситуации на Украине стали ужасающими. Это связано как с состоянием украинской энергетической инфраструктуры, так и с неудачами армии страны на поле боя.

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      Марина Совина
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