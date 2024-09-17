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13:09, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке мин при забитых ими складах

«Страна.ua»: ВСУ не хватает мин на фронте при забитых боеприпасами складах

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически не хватает мин на фронте. Об этом со ссылкой на украинского военного корреспондента Юлию Кириенко сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По ее словам, командование украинской армии все чаще допускает потерю Покровска, Угледара и Селидово из-за нехватки не только бойцов, но и боеприпасов. Бригада ВСУ на покровском направлении, как отмечается, получает на неделю по десять мин.

При этом, как заявляют украинские производители боеприпасов, склады забиты минами, а их выпуск — отлажен. Несмотря на это, государство не заказывает у них новые партии снарядов.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон сообщил об острой нехватке техники, оружия и боеприпасов у ВСУ. По его данным, Киев отчаянно умоляет страны Запада увеличить военные поставки.

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      Екатерина Грищенко
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