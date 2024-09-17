На Украине заявили о нехватке мин при забитых ими складах

«Страна.ua»: ВСУ не хватает мин на фронте при забитых боеприпасами складах

Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически не хватает мин на фронте. Об этом со ссылкой на украинского военного корреспондента Юлию Кириенко сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По ее словам, командование украинской армии все чаще допускает потерю Покровска, Угледара и Селидово из-за нехватки не только бойцов, но и боеприпасов. Бригада ВСУ на покровском направлении, как отмечается, получает на неделю по десять мин.

При этом, как заявляют украинские производители боеприпасов, склады забиты минами, а их выпуск — отлажен. Несмотря на это, государство не заказывает у них новые партии снарядов.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон сообщил об острой нехватке техники, оружия и боеприпасов у ВСУ. По его данным, Киев отчаянно умоляет страны Запада увеличить военные поставки.