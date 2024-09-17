Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически не хватает мин на фронте. Об этом со ссылкой на украинского военного корреспондента Юлию Кириенко сообщает «Страна.ua» в Telegram.
По ее словам, командование украинской армии все чаще допускает потерю Покровска, Угледара и Селидово из-за нехватки не только бойцов, но и боеприпасов. Бригада ВСУ на покровском направлении, как отмечается, получает на неделю по десять мин.
При этом, как заявляют украинские производители боеприпасов, склады забиты минами, а их выпуск — отлажен. Несмотря на это, государство не заказывает у них новые партии снарядов.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон сообщил об острой нехватке техники, оружия и боеприпасов у ВСУ. По его данным, Киев отчаянно умоляет страны Запада увеличить военные поставки.