На Западе указали на плачевное состояние запасов техники и боеприпасов у ВСУ

Аналитик Джонсон: Киев умоляет Запад увеличить поставки из-за нехватки оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку техники, оружия и боеприпасов, поэтому Киев отчаянно умоляет страны Запада увеличить военные поставки. Об этом в статье для портала Sonar21 заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, БТР и артиллерийских орудий, так они еще и отчаянно умоляют Запад поставить им ракеты, деньги и больше оборудования», — говорится в публикации. Там отмечается, что «единственный пункт роста ВСУ заключается лишь в увеличении потерь солдат и офицеров».

Ранее Джонсон заявил, что ВСУ предпринимают отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат. «Этим [захваченным сотрудниками украинского ТЦК] ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт», — отметил аналитик. По его мнению, опытный костяк солдат ВСУ невозможно восполнить новобранцами из-за многочисленных потерь и дезертирства.