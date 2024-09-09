Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ пытаются компенсировать крупные потери солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он рассказал, что в сети распространились ролики, как украинские вербовщики хватают людей для отправки на «военную подготовку».

«Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт», — отметил Джонсон. Эксперт считает, что солдат ВСУ невозможно восполнить новобранцами из-за многочисленных потерь и дезертирства.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 2020 военнослужащих.