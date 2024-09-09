В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли в зоне СВО до 2020 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 2020 военнослужащих. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки «Запад», лишившись до 620 бойцов. Кроме того, бойцы подразделений группировки «Центр» ранили или ликвидировали до 560 украинских военнослужащих, группировки «Южная» — до 490, «Север» — до 150, «Восток» — до 125 «Днепр» — до 75.

В Минобороны также отчитались, что с начала спецоперации российские военные уничтожили в зоне спецоперации 25825 единиц военной автомобильной спецтехники, 14358 орудий полевой артиллерии и минометов, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17969 танков и других боевых бронемашин, 579 зенитных ракетных комплексов, 31166 беспилотников, а также 642 самолета и 283 вертолета ВСУ.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что у ВСУ осталось до четырех бригад, включая техников. По его словам, российские военные наблюдают за тем, где будет задействован личный состав украинских войск. Командир спецназа «Ахмат» считает, что уничтожение этих резервов, а также продвижение Российской армии до тактических позиций станут финальной частью спецоперации.