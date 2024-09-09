Генерал Алаудинов заявил, что в распоряжении ВСУ находится до четырех бригад

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов раскрыл оставшиеся ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал, что станет финальной частью специальной военной операции (СВО).

Военнослужащий отметил, что у украинской стороны остается определенное количество ресурса, и Вооруженные силы (ВС) России фиксируют его. Он также обратил внимание, что ВСУ ежедневно несут большие потери техники и личного состава, из-за чего «скоро устанут».

Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад и, как говорится, техники тоже для этих бригад Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

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По его словам, Российская армия наблюдает за тем, как и где будет задействован личный состав ВСУ. Уничтожение этих резервов, а также продвижение российских военных до тактических позиций, приемлемых для Москвы, считает Алаудинов, станут финальной частью спецоперации. «Я так думаю, мы на этой ноте в конечном итоге СВО и завершим», — заключил он.

Алаудинов назвал решающий бой в рамках СВО

Это не первое заявление Алаудинова об окончании СВО. Ранее генерал-майор допускал, что конфликт на Украине может быть урегулирован до конца 2024 года. По его мнению, этому будет способствовать решающий бой, который идет сейчас между российской и украинской сторонами в Курской области. Он объяснил, что ВСУ перебросили боеспособные подразделения в приграничье, и в результате у них посыпалась линяя фронта, в то время как Российская армия продвигается вперед.

Он также отмечал, что поставить точку необходимо таким образом, чтобы Россия смогла добиться изначальных целей.

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При этом позднее командир спецназа «Ахмат» заявлял, что Россия «уже выиграла в СВО». Алаудинов объяснил, что победа состоялась, «если мы с вами осознаем, поймем, что мы действительно являемся братьями и сестрами, что у нас общая родина», и выстоять можно, если стоять плечом к плечу.

Позднее позицию Алаудинова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что стране еще многое предстоит сделать для достижения этой цели. Он также обратил внимание, что Россия не ставит конкретных сроков завершения спецоперации, однако согласился, что «лучше быстрее, чем медленнее».