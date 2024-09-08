Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 8 сентября 2024Россия

Песков высказался о победе России в спецоперации

Песков: России еще многое предстоит сделать, чтобы победить в СВО

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

России еще многое предстоит сделать, чтобы одержать победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова российского генерала, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, отметившего, что Россия уже победила в спецоперации.

Ранее Песков ответил на вопрос о сроках завершения СВО. Он заявил, что они не важны, но подчеркнул, что «лучше быстрее, чем медленнее». Пресс-секретарь президента добавил, что целью спецоперации является обеспечение безопасности страны и будущих поколений.

Песков также высказался о причинах начала СВО. По его словам, Россия приняла такое решение и пошла на «крайнюю меру» после отказа Запада и Украины от диалога.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков высказался о победе России в спецоперации

      Топ-менеджер «Росатома» подтвердил получение взятки и не признал вину

      Китаец проработал 104 дня с одним выходным и умер

      Главный соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы

      Россия отправила в Узбекистан четырнадцать оставшихся без присмотра родителей детей

      Прокуратура заинтересовалась массовой дракой в Краснодарском крае

      Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

      Тренер назвал три лучших упражнения для набора мышечной массы после 50 лет

      В США рассказали об ускоряющем распад ВСУ шаге России

      Харрис прокомментировала поддержку от одного из самых влиятельных республиканцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше