Песков высказался о сроках завершения СВО

Песков: Россия не ставит конкретных сроков завершения СВО

Россия не ставит конкретных сроков завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

«Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — сказал Песков.

Он отметил, что целью СВО является обеспечение безопасности страны и будущих поколений.

Ранее Песков заявил о необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Однако представитель Кремля подчеркнул, что является сторонником полной свободы слова.