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05:44, 6 сентября 2024Россия

Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях

Песков заявил, что уверен в необходимости цензуры в нынешних военных условиях
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Его слова приводит ТАСС.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что является сторонником полной свободы слова.

«Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — отметил он.

Ране Песков заявил, что «вылазки, подобные вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область», до предела эскалируют напряженность.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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      Юлия Мискевич
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