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08:57, 9 сентября 2024Россия

Российский генерал раскрыл оставшиеся ресурсы ВСУ и предрек конец СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов: в распоряжении ВСУ находится до четырех бригад

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет финальной частью специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

По данным Алаудинова, которые он раскрыл в беседе с агентством, Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад личного состава и техники. Он отметил, что российские войска наблюдают за тем, где и каким образом эти бригады будут задействованы.

«Уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции», — считает командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов заявлял, что Россия уже победила в СВО. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что стране еще многое предстоит сделать для достижения этой цели.

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      Елена Торубарова
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