Генерал-майор Алаудинов заявил, что под Курском идет решающий для СВО бой

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о скором окончании специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, конфликт может быть урегулирован до конца 2024 года, и этому поспособствует решающий бой, который идет сейчас между российской и украинской сторонами.

Российская армия планирует лишить ВСУ их основного ресурса

Офицер отметил, что уже раньше допускал окончание СВО в 2024 году, однако тогда он не мог понять, каким образом это произойдет, поскольку Вооруженным силам (ВС) России нужно было каким-то образом уничтожить украинские боеспособные подразделения, их технику и ресурсы. Алаудинов объяснил, что уверенность в завершении спецоперации на Украине подкреплялась его расчетами.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сейчас же, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все боеспособные подразделения перебросили в российское приграничье.

Да, у них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») сейчас есть еще резерв, ресурс, мы это понимаем. Они пытаются этим ресурсом нанести еще один удар. Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

Однако, обратил внимание Алаудинов, в результате у ВСУ полностью посыпалась линия фронта, а российские войска тем временем продвигаются вперед и берут под контроль населенные пункты. «Та картина, которая произошла с теми силами, которые были заброшены на Курск, уже дает им понять, что не так все будет просто», — добавил командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов считает, что Российская армия попытается просчитать тактику противника, и за счет этого нанести украинским формированиям сокрушительный удар и лишить их основного ресурса.

Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО. Россия выйдет из этой СВО победителем. Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что обстановка в Курской области является прогнозируемой и стабильной. Так, за прошедшие три недели с атаки ВСУ на регион, формирования противника потеряли большое количество бойцов и военной техники. Он обратил внимание, что российские военные сжигают 10-15 единиц техники ВСУ на курском направлении.

Кроме того, в ходе атаки ВСУ потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников.

По его словам, украинские военные не смогут долго держаться на таких условиях.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» рассказал, на какой линии завершится СВО

Генерал-майор, отвечая на вопрос ТАСС, на какой линии завершится СВО, говорил, что поставить точку необходимо таким образом, чтобы Россия смогла добиться целей, которые изначально ставила перед началом СВО. При этом, добавил он, Москве придется остановиться на каких-то рубежах и заключить мирный договор для урегулирования конфликта.

Он напомнил, что перед атакой ВСУ на Курскую область в Москве предлагали Киеву некие условия. Однако после начала украинской операции в российском регионе президент России Владимир Путин заявил, что те условия более неприемлемы. Алаудинов подчеркнул, чем раньше Украина и поддерживающий ее Запад осознают, что им надо остановиться и договаривать, тем раньше «у них будет возможность оставить у себя хотя бы какую-то часть территории Украины».

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова предположил, что бои в Курской области могут завершиться через два-три месяца. Тогда же, считает он, может прекратиться и СВО.

В свою очередь, российский военный корреспондент Александр Коц считает, что спецоперация не закончится осенью. Он пояснил, что за этот срок Российской армии вряд ли удастся обрушить фронт и обратить противника в бегство. Мирным путем это сделать тоже практически невозможно, поскольку «вести переговоры не с кем». В связи с этим, добавил спецкор, завершение СВО произойдет не раньше января 2025 года.

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен, что спецоперация не закончится с поражением Украины. По его словам, после подписания бумаг Киевом во главе Украины встанет умеренный политический режим, а военные действия не закончатся, поскольку радикалы вновь вернутся к власти.