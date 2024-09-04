Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ на курском направлении

Алаудинов: ВС РФ ежедневно уничтожают до 15 машин ВСУ на курском направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные сжигают 10-15 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Его слова приводит ТАСС.

«Только на одном участке на суджанском направлении в первый день мы совместно с нашими смежными подразделениями уничтожили 32 единицы техники, во второй день — 20 единиц техники, в третий — 13 единиц техники», — сообщил он.

По мнению Алаудинова, в последнее время украинские военные стали бояться продвижения своей техники. Сейчас ВСУ возвращаются к тактике, когда «передвигаются какой-то единицей техники, быстро куда-то заскакивают с помощью РЭБ, выгружаются и уезжают с территории».

Ранее Алаудинов заявил о потере наиболее подготовленных частей ВСУ в Курской области. По его словам, российские войска выбивают украинские батальоны.

