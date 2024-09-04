Алаудинов заявил о потере ВСУ в Курской области наиболее подготовленных частей

Алаудинов: ВСУ потеряли в Курской области наиболее подготовленных бойцов

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на приграничные районы Курской области потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников, передает ТАСС.

«Серьезный акцент они сделали на этот прорыв, задействовали туда большое количество иностранцев и лучшие силы, которые у них есть. Я думаю, очень серьезный процент этих иностранцев и подготовленных сил и средств они потеряли уже», — заявил он.

По его словам, российские войска выбивают украинские батальоны, в связи с чем выжившие бойцы выводятся в тыл, а вместо них прибывают новые части войск, состоящие в основном из мобилизованных украинцев, которых мобилизовали и подготовили за последние месяцы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области, поскольку это является неотъемлемой частью «плана победы» по прекращению войны.