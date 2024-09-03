Зеленский заявил о планах удерживать захваченные территории Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области. Об этом украинский лидер заявил в интервью NBC News.

«Украина будет "удерживать" территорию, поскольку это является неотъемлемой частью “плана победы” по прекращению войны», — передает издание слова Зеленского.

Помимо этого, украинский лидер добавил, что администрация президента США не знала об операции в Курской области, а дальнейшие планы по действиям ВСУ на территории России он не может обсуждать из-за неудачного опыта в «разрекламированном» контрнаступлении прошлым летом.

Ранее канадский журналист Аарон Мате указал на закономерность в планах. По мнению журналиста, США поощряет Зеленского поддержкой за агрессивную политику. В частности, Киев начал наступление в Курской области, поскольку американский президент Джо Байден поддерживает власти Украины за отказ от дипломатии.