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20:45, 3 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

Зеленский заявил о планах удерживать захваченные территории Курской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области. Об этом украинский лидер заявил в интервью NBC News.

«Украина будет "удерживать" территорию, поскольку это является неотъемлемой частью “плана победы” по прекращению войны», — передает издание слова Зеленского.

Помимо этого, украинский лидер добавил, что администрация президента США не знала об операции в Курской области, а дальнейшие планы по действиям ВСУ на территории России он не может обсуждать из-за неудачного опыта в «разрекламированном» контрнаступлении прошлым летом.

Ранее канадский журналист Аарон Мате указал на закономерность в планах. По мнению журналиста, США поощряет Зеленского поддержкой за агрессивную политику. В частности, Киев начал наступление в Курской области, поскольку американский президент Джо Байден поддерживает власти Украины за отказ от дипломатии.

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      Валентин Карант
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