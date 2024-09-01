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01:59, 1 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли закономерность в планах Зеленского

Журналист Мате: США вознаграждают Зеленского поддержкой за агрессивную политику
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Канадский журналист Аарон Мате указал на закономерность в планах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению журналиста, США поощряет Зеленского поддержкой за агрессивную политику. В частности, Киев начал наступление в Курской области, поскольку американский президент Джо Байден поддерживает власти Украины за отказ от дипломатии.

«Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия», — написал он.

Ранее Зеленский попросил Запад разрешить бить по России дальнобойными ракетами. «Нельзя откладывать жизненно важные решения», — отметил он.

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      Марина Совина
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