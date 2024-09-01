Журналист Мате: США вознаграждают Зеленского поддержкой за агрессивную политику

Канадский журналист Аарон Мате указал на закономерность в планах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению журналиста, США поощряет Зеленского поддержкой за агрессивную политику. В частности, Киев начал наступление в Курской области, поскольку американский президент Джо Байден поддерживает власти Украины за отказ от дипломатии.

«Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия», — написал он.

Ранее Зеленский попросил Запад разрешить бить по России дальнобойными ракетами. «Нельзя откладывать жизненно важные решения», — отметил он.