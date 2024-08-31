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20:58, 31 августа 2024Бывший СССР

Зеленский попросил Запад разрешить бить по России дальнобойными ракетами

Зеленский: бить ракетами по России — значит заставить Кремль искать мир

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главные западные союзники Украины должны понять, что удары дальнобойными ракетами по российской территории — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир. К этому президент Украины Владимир Зеленский призвал на своем канале в Telegram.

«Я обращаюсь к США, Великобритании, Франции ​​и Германии: нам нужно разрешение реально и всецело защитить Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность [ударов по РФ]», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Украина и страны Запада уже имеют договоренности по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии, поэтому именно сейчас необходимо начать бить вглубь России. «Нельзя откладывать жизненно важные решения», способные повлиять на исход украинского конфликта, объяснил он.

«Я хочу поблагодарить всех», — добавил в конце Зеленский.

Ранее Москва призвала мировое сообщество и международные организации осудить вторжение украинской армии на российскую территорию. «В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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      Глеб Бажуткин
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