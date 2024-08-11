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15:16, 11 августа 2024Мир

Захарова призвала международные организации осудить вторжение Украины в Россию

Захарова: Россия призывает международные организации осудить вторжение Украины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Москва призывает мировое сообщество и международные организации осудить вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД России Мария Захарова.

«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», — заявила дипломат.

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Захарова подчеркнула, действия украинской армии в приграничных российских регионах «носят ярко выраженный террористический характер».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что на фоне вторжения ВСУ наблюдается рост числа добровольцев в российские войска. По его словам, главной мотивацией россиян заключать контракт является любовь к родине, а не деньги.

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      Глеб Бажуткин
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