Соловьев рассказал о росте числа добровольцев в армии из-за вторжения ВСУ в Россию

Соловьев: из-за вторжения ВСУ наблюдается рост числа добровольцев в армии

На фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область наблюдается рост числа добровольцев в Российскую армию. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев, его цитирует РИА Новости.

«Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине», — сказал журналист.

По словам Соловьева, главной мотивацией россиян заключать контракт является любовь к родине, а не деньги.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что после поражения ВСУ в боях в Курской области падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.