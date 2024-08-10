«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил». Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающими

Генерал-майор Алаудинов назвал бои в Курской области решающей битвой СВО

Бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил», — заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, после нее падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.

Для тех, кто сидит на своих удобных местах, будь то диван или теплое местечко, а также для тех, кто принимал участие в СВО и сейчас отдыхает дома, хочу сказать: мужики, вот это именно та битва, о которой я всегда говорил Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

Алаудинов заявил о максимальном контроле над ситуацией в Курской области

Кроме того, Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ делают все для того, чтобы освободить российские территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, сейчас для россиян, жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной очень тяжелые времена, однако бойцы всех ведомств, особенно Минобороны РФ, прилагают максимум усилий, чтобы уничтожить противника.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генерал-майор отметил, что ситуация в Курской области находится под контролем ВС России. По его оценкам, ситуация в регионе остается крайне серьезной, но полностью контролируемой. «Противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — заявил Алаудинов.

Также соратник Кадырова отметил, что операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении руководит командование штабов блока НАТО. Он пояснил, что украинцы сами такое сделать вряд ли смогут.

В США предрекли истощение ВСУ из-за атак на Курскую область

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал негативное последствие атаки на Курскую область для ВСУ. По его мнению, такие действия приведут украинскую армию к истощению.

Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но способность ВСУ участвовать в боевых действиях уменьшается с каждым днем Ларри Джонсон бывший аналитик ЦРУ

По данным Минобороны России, при атаке на Курскую область ВСУ уже потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Также стало известно об ударе по командному пункту с высокопоставленными украинскими офицерами, под который попали сразу три заместителя начальника Генштаба, называемых организаторами нападения на Курскую область.

С 6 августа ВСУ проникли в Курскую область России и предпринимают попытки продвинуться вглубь территории России. В Минобороны России сообщили о стягивании резервов для отражения вторжения. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.