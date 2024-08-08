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21:49, 8 августа 2024Бывший СССР

Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область

«Изнанка»: ВС России ликвидировали генералов ВСУ в Харьковской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

ВС России нанесли удар по командному пункту с высокопоставленными офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«Сразу троих замначальника Генштаба ВСУ ликвидировали ВС РФ "Искандерами" в Харьковской области. Это генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк», — говорится в сообщении. Кроме того, указывается, что в результате удара был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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Удар был нанесен по главному украинскому командному пункту противовоздушной обороны (ПВО) и обороны Харькова в населенном пункте Малиновка, более 20 военнослужащих уничтожены, 14 были ранены, утверждает Telegram-канал «Изнанка». Генералов называют организаторами вторжения в Курскую область.

Украина раскрыла цели атаки на Курскую область

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область должна оказать положительное влияние на потенциальные мирные переговоры Украины с Россией, а также укрепит позиции Киева. Он утверждает, что мировое сообщество позитивно воспримет потерю Россией «территории, людей и техники». Еще одной целью наступления на регион украинский чиновник назвал запугивание россиян, подрыв их доверия к властям государства.

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«Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет. Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить, — только если они понимают, что война идет не по их сценарию», — высказался Подоляк.

Российские военные пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

Попытку прорыва ВСУ вглубь Курской области удалось остановить бойцам Воздушно-космических сил (ВКС) России в населенном пункте Коренево. По данным военных корреспондентов, военнослужащие были переброшены в район, где проходили активные бои, накануне. В результате украинские солдаты понесли потери и вынуждены были отступить, вернувшись на исходные позиции.

Тем временем в Министерстве обороны РФ сообщили, что по состоянию на 11:57 четверга, 8 августа, наступление ВСУ в приграничном регионе отражают подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ. Благодаря совместной работе удалось избежать прорыва вглубь региона.

За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, 4 бронетранспортера, 3 боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак»

Министерство обороны России

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

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      Маргарита Пименова
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