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15:49, 10 августа 2024Мир

В США назвали негативное последствие атаки на Курскую область для ВСУ

Аналитик ЦРУ Джонсон: атака на Курскую область приведет ВСУ к истощению

Фото: MIC IZVESTIA / IZ.RU / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет украинскую армию к истощению. Негативное последствие нападения на российский регион для ВСУ обозначил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Аналитик выразил мнение, что результат наступления ВСУ в Курской области не будет иметь никакого значения. «Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но их способность сражаться уменьшается с каждым днем», — считает Джонсон.

Атака Украины на Курскую область лишь приведет к значительным необратимым потерям украинской армии, отметил эксперт. «Военные ВСУ уничтожаются сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400-500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет», — заключил аналитик ЦРУ.

Во вторник, 6 августа, ВСУ предприняли попытку прорваться через российско-украинскую границу в Курскую область. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

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      Олег Давыдов
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