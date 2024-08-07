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04:52, 7 августа 2024Мир

В США допустили попытку захвата Украиной Запорожской АЭС

Джонсон: Киев может попытаться захватить ЗАЭС на фоне отчаянного положения ВСУ

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Киев может попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на фоне отчаянного положения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в настоящее время российские войска совершают все больше прорывов на линии боевого соприкосновения, темп боевых действий продолжает расти.

Также Джонсон усомнился в возможности удара в направлении ЗАЭС со стороны украинской армии. Он отметил, что «русские следят за этим» и «российская разведка в этом вопросе довольно хороша». Бывший аналитик ЦРУ считает, что «Украина сможет продержаться до конца года».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг</i>а) заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв российских войск. По его словам, на красногвардейском направлении украинские войска теряют в день по несколько километров или целые населенные пункты.

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      Марина Совина
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