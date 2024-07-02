«Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

Генерал Алаудинов: спецоперация на Украине завершится осенью 2024 года

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал возможный срок завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он считает, что это произойдет осенью 2024 года.

По словам соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, Киев также осознает, что вооруженное противостояние близится к завершению. В качестве примера он привел жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, которая на «заработанные» на военном конфликте деньги приобрела себе люксовый автомобиль. Алаудинов заметил, что это «им не поможет».

Мы собираемся в этом году завершить СВО. (...) Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим. (...) Об этом уже знает и наш враг тоже Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Командир «Ахмата» уже не раз говорил о том, что СВО должна завершиться победой России в 2024 году. Он также предупреждал, что даже после окончания спецоперации враги России будут пытаться раскачать ситуацию в стране.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По словам Алаудинова, оперативная обстановка сейчас находится под контролем российских военных. Он сообщил, что решающие бои для Российской армии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут уже скоро.

Путин назвал условие завершения украинского конфликта

Президент России Владимир Путин в начале июня заявлял, что конфликт может закончиться через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие.

Российский лидер добавил, что говорил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) вооружением.

«Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — указал Путин.

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

14 июня он сообщил о новом мирном предложении Украине и Западу.

По словам главы государства, Москва прекратит огонь и начнет переговоры после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также откажется от вступления в НАТО.

Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры Владимир Путин президент России

Кроме того, принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Киева. Что касается Москвы, то она «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров, добавил Путин.

В России оценили вероятность завершения СВО в 2024 году

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился в том, что СВО завершится в 2024 году.

«Вы знаете, по времени я бы явно не стал так горячиться, потому что здесь влияет очень много факторов, в том числе и экономический, и финансовый, и, самое главное, военный фактор — это помощь Запада, которая развивает и продолжает эту войну, а в том, что победа будет за Россией, я поддерживаю на сто процентов», — высказал свое мнение Матвийчук.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, в свою очередь, заметил, что Россия прилагает все усилия к завершению украинского конфликта, но предметно говорить о сроках пока рано. Он отметил, что прогнозы по окончанию СВО есть разные, потому что обстановка сложная и со стороны НАТО, и со стороны США.

«Конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось. По нашим расчетам, у России успех по всем направлениям. Но предметно говорить о том, что в 2024 году все закончится, еще рано», — заявил политик и предложил подождать.