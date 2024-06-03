Командир «Ахмата» предсказал срок завершения СВО

Алаудинов предсказал решающий бой и окончание СВО в 2024 году

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться в 2024 году. Срок окончания СВО предсказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает РЕН ТВ.

«Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится», — уточнил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», оперативная обстановка находится под контролем российских военных. Он добавил, что решающие бои для Российской армии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут уже скоро.

Ранее Алаудинов сообщал о переброске в Белгородскую область бойцов спецназа «Ахмат». По его словам, это было сделано для создания буферной зоны близ российского приграничья.