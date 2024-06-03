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10:16, 3 июня 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» предсказал срок завершения СВО

Алаудинов предсказал решающий бой и окончание СВО в 2024 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться в 2024 году. Срок окончания СВО предсказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает РЕН ТВ.

«Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится», — уточнил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», оперативная обстановка находится под контролем российских военных. Он добавил, что решающие бои для Российской армии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут уже скоро.

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Ранее Алаудинов сообщал о переброске в Белгородскую область бойцов спецназа «Ахмат». По его словам, это было сделано для создания буферной зоны близ российского приграничья.

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      Екатерина Грищенко
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