Полковник Матвийчук усомнился в завершении СВО в 2024 году

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился в том, что специальная военная операция (СВО) завершится в 2024 году. Вероятность прекращения боевых действий он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майор Апти Алаудинов выразил уверенность в том, что СВО закончится в 2024 году победой России.

Вы знаете, по времени я бы явно не стал так горячиться, потому что здесь влияет очень много факторов, в том числе и экономический, и финансовый, и, самое главное, военный фактор — это помощь Запада, которая развивает и продолжает эту войну, а в том, что победа будет за Россией, я поддерживаю на сто процентов Анатолий Матвийчук российский полковник в отставке

В июне президент России Владимир Путин заявил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца. Путин добавил, что говорил президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Он также подчеркнул, что если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

