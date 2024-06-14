«Он не вправе диктовать условия Украине». США и Киев ответили на предложение Путина о завершении СВО

Шеф Пентагона Остин: Путин не вправе ставить Украине условия о мире

Президент России Владимир Путин не вправе диктовать Киеву условия мира, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Так он прокомментировал предложение российского лидера по условиям завершения специальной военной операции (СВО) и началу переговоров по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал заявление Путина ультимативным посланием, которое не отличается от предыдущих.

Глава Пентагона призвал Путина закончить конфликт с Украиной сегодня

Остин отметил, что Путин находится не в том положении, чтобы диктовать Киеву условия для достижения мира. «Это не тот мир, в котором мы хотим жить. И поэтому я думаю, что он не в состоянии диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — сказал министр обороны США журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

Мы не хотим видеть, чтобы руководитель одной страны однажды проснулся и решил, что он хочет стереть границу и аннексировать территорию своего соседа Ллойд Остин глава Пентагона

По его словам, президент России мог бы закончить войну сегодня, если бы решился на это. «И мы призываем его сделать это и покинуть суверенную территорию Украины», — заключил Остин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался считать план Путина мирным. «Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей (...) То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию», — сказал он.

На Украине отвергли предложение президента России

Власти Украины также отвергли предложение Путина по достижению мира. Так, Зеленский назвал слова российского лидера ультиматумом.

Эти заявления являются ультиматумом. В них нет ничего другого, кроме ультиматумов, которые были и раньше

Владимир Зеленский президент Украины

По его мнению, если условия Путина будут выполнены, Россия не прекратит наступление на украинской территории.

Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк сказал, что ничего нового в словах российского лидера нет, «нет реального мирного предложения». Он объяснил, что внеблоковый статус, который предполагался российской мирной инициативой, оставит Украину беззащитной, а принятие предложенных условий вынудит Киев отказаться от суверенитета и субъектности.

Путин предложил Киеву отвести войска из новых регионов России

На встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае, по словам Путина, Москва будет готова прекратить огонь в зоне СВО.

Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры

Владимир Путин президент России

Также принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Киева. В этом случае речь будет идти не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, пояснил президент.