Зеленский отреагировал на мирное предложение России

Президент Украины Зеленский назвал мирное предложение России ультиматумом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение по урегулированию конфликта с Россией ультиматумом. Так он отреагировал в эфире итальянского телеканала Sky TG24 на вопрос об инициативе российского лидера Владимира Путина по возобновлению мирных переговоров с Киевом.

«Эти заявления являются ультиматумом. В них нет ничего другого, кроме ультиматумов, которые были и раньше», — заявил глава украинского государства.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в социальной сети X пост, в котором отверг условия Москвы. По его словам, в озвученных инициативах нет новых предложений.

