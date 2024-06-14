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17:21, 14 июня 2024Бывший СССР

Зеленский отреагировал на мирное предложение России

Президент Украины Зеленский назвал мирное предложение России ультиматумом

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение по урегулированию конфликта с Россией ультиматумом. Так он отреагировал в эфире итальянского телеканала Sky TG24 на вопрос об инициативе российского лидера Владимира Путина по возобновлению мирных переговоров с Киевом.

«Эти заявления являются ультиматумом. В них нет ничего другого, кроме ультиматумов, которые были и раньше», — заявил глава украинского государства.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в социальной сети X пост, в котором отверг условия Москвы. По его словам, в озвученных инициативах нет новых предложений.

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      Глеб Палехов
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