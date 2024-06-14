В Киеве отказались от нового мирного предложения России

Советник главы ОП Украины Подоляк отверг новое мирное предложение России

Киев не примет изложенное президентом России Владимиром Путиным новое мирное предложения. Условия Москвы отверг советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в социальной сети X.

«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», — написал он.

Подоляк отметил, что внеблоковый статус, который предполагался российской мирной инициативой, оставит Украину беззащитной. Кроме того, по его словам, принятие российских условий вынудит Киев отказаться от суверенитета и субъектности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Одним из принципиальных условий Кремля он назвал нейтральный и безъядерный статус Киева.