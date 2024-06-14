В Киеве отказались от нового мирного предложения России

Киев не примет изложенное президентом России Владимиром Путиным новое мирное предложения. Условия Москвы отверг советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в социальной сети X.
«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», — написал он.
Подоляк отметил, что внеблоковый статус, который предполагался российской мирной инициативой, оставит Украину беззащитной. Кроме того, по его словам, принятие российских условий вынудит Киев отказаться от суверенитета и субъектности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Одним из принципиальных условий Кремля он назвал нейтральный и безъядерный статус Киева.