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13:50, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин заявил о полном прекращении конфликта в рамках мирного предложения

Путин: суть мирного предложения РФ в полном прекращении украинского конфликта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суть мирного предложения России заключается в полном прекращении украинского конфликта, а не его заморозке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого, например, хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», — подчеркнул российский лидер на встрече с руководством МИД.

Путин добавил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия.

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Он назвал принципиальной позицией для мирных переговоров с Киевом нейтральный и безъядерный статус республики. Украина также должна отказаться от присоединения к НАТО и вывести свои войска из Донбасса и Новороссии.

Кроме того, по словам Путина, необходимо зафиксировать в международных договорах статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ. Такие шаги должны повлечь за собой отмену западных санкций, добавил президент России. Путин также предупредил, что если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, то далее условия будут другими.

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      Кристина Есикова
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