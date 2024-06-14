Глава Пентагона отверг план Путина по урегулированию на Украине

Глава Пентагона Остин заявил, что Путин не вправе ставить Украине условия мира

Глава Пентагона Ллойд Остин отверг план президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине, заявив, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира. Его слова передает агентство Reuters.

«Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — сказал глава оборонного ведомства.

Остин также добавил, что Запад готов говорить с Россией лишь при условии отвода российских сил.

Ранее Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. В частности, согласно его плану, Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.

Помимо Остина, идею российского лидера раскритиковал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что не считает план Путина по урегулированию конфликта на Украине мирным.