Столтенберг отверг план Путина по урегулированию конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что не считает план Путина по Украине мирным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает план президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине мирным. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей (...) То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию», — заявил генсек военного блока.

Столтенберг также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать военную помощь Украине.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. В частности, Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.