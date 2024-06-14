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16:38, 14 июня 2024Мир

Столтенберг отверг план Путина по урегулированию конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что не считает план Путина по Украине мирным
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает план президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине мирным. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей (...) То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию», — заявил генсек военного блока.

Столтенберг также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать военную помощь Украине.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. В частности, Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.

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      Максим Габриелян
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