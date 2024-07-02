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12:07, 2 июля 2024Россия

В Генштабе России уточнили возможный срок завершения СВО

Алаудинов: уверен, что Россия завершит СВО осенью 2024 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия завершит специальную военною операцию осенью 2024-го года. Ранее озвученный возможный срок окончания боевых действий уточнил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По словам Алаудинова, понимание того, что вооруженное противостояние близится к завершению, есть и в Киеве.

В начале июня Алаудинов заявил, что Россия одержит победу в СВО до конца 2024-го года.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие завершения украинского конфликта. Глава государства пояснил, что это произойдет после прекращения поставок оружия Киеву.

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      Алан Босиков
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