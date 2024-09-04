Командир «Ахмата» Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью ТАСС назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в этом году.

По словам офицера, он не мог понять, каким образом конфликт подойдет к завершению, когда Киеву передают огромное количество ресурсов. Нужно было уничтожить боеспособные подразделения и технику.

Сейчас ВСУ перебросили все боеспособные подразделения в российское приграничье, за счет чего у них посыпалась линия фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что ВС РФ могут нанести украинским войскам сокрушительный удар на своей территории и лишить их основного ресурса.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — сказал Алаудинов, выразив уверенность в победе России.

Ранее командир «Ахмата» назвал обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной, отметив, что за прошедшие три недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в регионе потеряли большое количество бойцов и военной техники.

