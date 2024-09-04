Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной, отметив, что за прошедшие три недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в регионе потеряли большое количество бойцов и военной техники, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что на данный момент обстановка, если смотреть на то количество ресурсов с нашей стороны, которые задействованы, абсолютно рабочая, прогнозируемая. За эти три недели противник понес ощутимые потери и в технике, и в живой силе», — рассказал он.

Алаудинов выразил мнение, что украинские военные не смогут долго держаться в таких условиях.

Ранее он заявил, что ВСУ в ходе атаки на приграничные районы Курской области потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников.