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04:48, 4 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной
Апты Алаудинов

Апты Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной, отметив, что за прошедшие три недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в регионе потеряли большое количество бойцов и военной техники, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что на данный момент обстановка, если смотреть на то количество ресурсов с нашей стороны, которые задействованы, абсолютно рабочая, прогнозируемая. За эти три недели противник понес ощутимые потери и в технике, и в живой силе», — рассказал он.

Алаудинов выразил мнение, что украинские военные не смогут долго держаться в таких условиях.

Ранее он заявил, что ВСУ в ходе атаки на приграничные районы Курской области потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников.

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      Марина Совина
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