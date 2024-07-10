Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 10 июля 2024Россия

Медведев отверг окончание СВО после поражения Украины

Зампред СБ Медведев: СВО не кончится поражением Украины

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) не окончится поражением Украины. Окончание военных действий после победы России отверг в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, после того, как Киев «подпишет бумаги», примет поражение, и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не кончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти.

«И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия», — отвергв блоге Медведев.

При этом, как заявил политик, даже после того, как оставшиеся украинские территории вернутся «в лоно земли Русской», враги Москвы продолжат копить силы для нанесения удара по России.

В этой же записи Медведев порассуждал о том, что России категорически не выгодны переговоры с приостановкой боевых действий в зоне проведения СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские спецслужбы хотели подорвать трех высокопоставленных российских военных. Им доставили «подарки» с бомбами

      Стюард травмировал капитана сборной Испании на Евро-2024

      Власти Молдавии предостерегли от размещения самолетов НАТО на территории республики

      Раскрыта новая фаза материи внутри нейтронных звезд

      Глава МИД Армении обсудил с Блинкеном отношения Еревана и Вашингтона

      Медведев отверг окончание СВО после поражения Украины

      В Грузии заявили о двойных стандартах Евросоюза

      Медведев дал «категорический» ответ на вопрос о приостановке боевых действий в зоне СВО

      Глава МИД Армении рассказал о ценности сотрудничества Еревана с НАТО

      Названы самые востребованные профессии в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше