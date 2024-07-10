Зампред СБ Медведев: СВО не кончится поражением Украины

Специальная военная операция (СВО) не окончится поражением Украины. Окончание военных действий после победы России отверг в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, после того, как Киев «подпишет бумаги», примет поражение, и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не кончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти.

«И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия», — отвергв блоге Медведев.

При этом, как заявил политик, даже после того, как оставшиеся украинские территории вернутся «в лоно земли Русской», враги Москвы продолжат копить силы для нанесения удара по России.

В этой же записи Медведев порассуждал о том, что России категорически не выгодны переговоры с приостановкой боевых действий в зоне проведения СВО.