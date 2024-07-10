Медведев дал «категорический» ответ на вопрос о приостановке боевых действий в зоне СВО

Медведев: России категорически не выгодна приостановка боевых действий

России категорически не выгодны переговоры с приостановкой боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

10 июня Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО, его речь была посвящена проблемам Украины, связанным с недостатком вооружения.

По словам Медведева, при давлении со стороны США украинское руководство может сесть за стол переговоров даже несмотря на вероятное возмущение «оголтелых бандеровцев». Москве такой вариант развития событий не сулит ничего хорошего, считает политик.

В связи с этим зампред Совбеза напомнил, что Россия готова вернуться к переговорам только на своих условиях. К ним относятся признание итогов СВО и отказ Украины от вступления в НАТО, пояснил он.

Ранее Медведев похвалил генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что надеется на вступление Украины в военный блок в течение десяти лет. «Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека» — написал российский политик.