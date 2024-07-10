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08:23, 10 июля 2024Бывший СССР

Зеленский призвал Запад передать Украине более ста истребителей F-16

Зеленский заявил, что Украине нужно получить от Запада 128 истребителей F-16

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Западных поставок истребителей F-16 производства США на Украину будет недостаточно, поэтому стране необходимо более сотни данных машин. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, его слова приводит РИА Новости.

«Проблема с F-16 в их числе и сроках. У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто», — посетовал он. Зеленский выступил с призывом к западным странам передать Украине 128 истребителей F-16, что, как утверждает президент, равно тому общему количеству, которое имеется у «партнеров» Киева.

Ранее Владимир Зеленский похвалил Российскую армию. Он рассказал, что Российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты. При этом данные высказывания прозвучали в контексте жалоб Зеленского на недостаточные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

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      Маргарита Пименова
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