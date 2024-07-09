Зеленский: российская армия быстро учится, осваивает новые технологии

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил российскую армию. Это произошло на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. Слова Зеленского приводит ТАСС.

Он рассказал, что российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые дроны и ракеты.

Эти слова прозвучали в контексте жалоб Зеленского на недостаточные поставки систем ПВО Киеву. Также украинский президент указал, что истребители F-16, которые в скором времени могут прислать западные союзники, не изменят положения дел на фронте из-за малочисленности.

«Все говорят, что это важное решение — дать Украине F-16, мы надеемся получить их летом. Проблема с количеством и со сроками [поставки]. Будем честными. Это ничто. Нам нужно 128. И эти цифры есть у союзников», — поведал Зеленский.