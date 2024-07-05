Медведев похвалил Столтенберга за слова о членстве Украины в НАТО

Медведев о словах Столтенберга об Украине в НАТО к 2034 году: вот молодец!

Заявивший о возможности членства Украины в НАТО к 2034 году генсек НАТО Йенс Столтенберг является честным человеком. Об этом с иронией написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», — иронично похвалил Столтенберга Медведев. Он добавил, что к указанному году никто из нынешних политиков уже не будет занимать своих должностей, а сама Украина — как предположил Медведев — перестанет существовать.

«Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров/в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — написал в блоге политик.

Как ранее заявлял Столтенберг, он надеется, что в течение ближайших десяти лет Украина вступит в НАТО. Столтенберг также подчеркнул, что рассчитывает на увеличение странами военного блока поддержки Вооруженных сил Украины.