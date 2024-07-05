Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 5 июля 2024Россия

Медведев похвалил Столтенберга за слова о членстве Украины в НАТО

Медведев о словах Столтенберга об Украине в НАТО к 2034 году: вот молодец!

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Заявивший о возможности членства Украины в НАТО к 2034 году генсек НАТО Йенс Столтенберг является честным человеком. Об этом с иронией написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», — иронично похвалил Столтенберга Медведев. Он добавил, что к указанному году никто из нынешних политиков уже не будет занимать своих должностей, а сама Украина — как предположил Медведев — перестанет существовать.

«Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров/в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — написал в блоге политик.

Как ранее заявлял Столтенберг, он надеется, что в течение ближайших десяти лет Украина вступит в НАТО. Столтенберг также подчеркнул, что рассчитывает на увеличение странами военного блока поддержки Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      На Украине назначили новых заместителей министра обороны

      Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

      В Кремле рассказали о поздравлении Путиным нового премьера Британии

      Путин назвал визит Орбана попыткой Запада возобновить диалог с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше