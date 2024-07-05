Столтенберг понадеялся на вступление Украины в НАТО в течение 10 лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбетг выразил надежду, что в течение ближайших десяти лет Украина вступит в НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — рассказал генсек альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что рассчитывает на увеличение странами военного блока поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в скором времени. По его словам, наращивание военных поставок якобы ускорит завершение конфликта.

Ранее Столтенберг выразил надежду на решения по коллективной обороне в рамках альянса по итогам очередного саммита Североатлантического альянса. Встреча пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.