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14:31, 28 июня 2024Мир

Столтенберг понадеялся на решения по коллективной обороне НАТО

Столтенберг выразил надежду на решения по коллективной обороне в рамках НАТО

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на решения по коллективной обороне в рамках альянс по итогам саммита, который пройдет в июле в Вашингтоне. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини, передает Reuters.

«Страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут важные решения в области коллективной безопасности и сдерживания, чтобы гарантировать, что у нас есть возможности, силы и готовность сдержать любую агрессию», — рассказал генсек военного блока.

Столтенберг также добавил, что цели Североатлантического альянса носят исключительно оборонительный, а не наступательный характер.

Ранее журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники сообщил, что Столтенберг хочет гарантировать долгосрочную поддержку Украины странами-членами альянса. В частности, он хочет «убедиться, что союзники по НАТО пообещали продолжать долгосрочную поддержку Украине, и он считает, что это должно быть обещано сейчас».

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      Дарья Устьянцева
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