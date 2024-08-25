Экс-премьер Степашин: РФ выйдет из СВО совершенно другой страной

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что государство ждут серьезные изменения после окончания специальной военной операции на Украине (СВО). Он предсказал, что Россия станет совершенно новой страной с новым мироощущением.

Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий — потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину — это трагедия, что там говорить, — будет новая страна, в хорошем смысле Сергей Степашин экс-премьер России

Степашин подчеркнул, что Россия не поменяет своего названия, однако у ее граждан изменится самоопределение, у них появится ощущение того, что «мы все-таки можем».

Степашин назвал новую элиту России

Говоря о новых элитах России, Степашин согласился с российским лидером Владимиром Путиным и поддержал его слова о том, что таковыми сейчас являются люди, служащие своей стране.

Я готов с ним согласиться, когда он сказал, что элита — это те, кто сегодня воюют. Они еще не являются элитой. Это просто гордость моей страны. Ребята, которые все взяли на себя. Те, кто им помогает, те же волонтеры, та же молодежь Сергей Степашин экс-премьер России

В феврале во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе Путин отнес к подлинной элитой России не только военнослужащих, но и тружеников — «надежных, проверенных делом, доказавших свою преданность» людей.

Глава государства также заявил, что слово «элита» дискредитировало себя теми, кто «считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями». «Они — точно не элита», — подчеркнул Путин.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В свою очередь, бывший российский премьер отметил, что сейчас в стране проходит очень важная работа по включению прошедших СВО бойцов в жизнь страны. «Государство, правительство, — делаем для того, чтобы эти люди, когда все закончится, никуда не пропали, были востребованы, чтобы о них вспоминали не только по наградам на кителях и мундирах, а потому, чтобы они активные участники нашей политической жизни», — добавил Степашин.

Что известно о сроках окончания СВО?

Замглавы Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов считает, что спецоперация закончится в 2024 году победой России.

«В этом году мы этот вопрос, по СВО, закроем», — пообещал он.

В конце августа соратник главы Чечни Рамзана Кадырова предположил, что бои в Курской области могут завершиться через два-три месяца. Тогда же, по его словам, может прекратиться и спецоперация в целом.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский военный корреспондент Александр Коц считает, что СВО завершится не раньше января 2025 года. «К осени мы вряд ли обрушим фронт с такой силой, что противник побежит до польской границы. То есть закончить к этому сроку СВО военным путем вряд ли возможно. А переговорами тем более. Потому что вести их не с кем», — объяснил журналист.

В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что СВО не закончится с поражением Украины. По словам политика, после того как Киев «подпишет бумаги», примет поражение и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не закончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти.