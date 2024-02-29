Путин назвал настоящую элиту России

Путин: подлинной элитой России являются те, кто служит стране

Подлинной элитой России являются те, кто служит стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

К таким членам общества президент отнес не только военнослужащих, но и тружеников — «надежных, проверенных делом, доказавших свою преданность» людей.

Путин заявил, что слово «элита» дискредитировало себя теми, кто «считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями». «Они — точно не элита», — подчеркнул глава государства.

В выступлении перед Федеральным собранием Путин призвал представителей деловых кругов работать в России, а не выводить деньги за рубеж. Он назвал задачей государства помощь бизнесу, а не его притеснение.