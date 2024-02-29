Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 29 февраля 2024Россия

Путин назвал настоящую элиту России

Путин: подлинной элитой России являются те, кто служит стране

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Подлинной элитой России являются те, кто служит стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

К таким членам общества президент отнес не только военнослужащих, но и тружеников — «надежных, проверенных делом, доказавших свою преданность» людей.

Путин заявил, что слово «элита» дискредитировало себя теми, кто «считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями». «Они — точно не элита», — подчеркнул глава государства.

В выступлении перед Федеральным собранием Путин призвал представителей деловых кругов работать в России, а не выводить деньги за рубеж. Он назвал задачей государства помощь бизнесу, а не его притеснение.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      Отец жены Канье Уэста захотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери

      Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

      Путин рассказал о строительстве нового атомного ледокола

      В Британии отправку войск НАТО на Украину назвали погружением в мировую войну

      Украинских школьников научат управлять дронами

      Блогеры посоветовали необходимые для спасения в экстренной ситуации упражнения

      Оценен масштаб рекордного пожара в Техасе

      В Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак»

      У популярной комедийной актрисы нашли редкое заболевание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше