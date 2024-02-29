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13:33, 29 февраля 2024Экономика

Путин призвал бизнес не выводить деньги из России

Путин: бизнес должен работать в юрисдикции РФ и не выводить деньги за рубеж

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Бизнес должен работать в российской юрисдикции и не выводить деньги за рубеж, где можно все потерять. С таким призывом президент страны Владимир Путин обратился во время послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства также поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Задача государства — помогать, а не притеснять бизнес, подчеркнул Путин.

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