Путин призвал бизнес не выводить деньги из России

Путин: бизнес должен работать в юрисдикции РФ и не выводить деньги за рубеж

Бизнес должен работать в российской юрисдикции и не выводить деньги за рубеж, где можно все потерять. С таким призывом президент страны Владимир Путин обратился во время послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства также поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Задача государства — помогать, а не притеснять бизнес, подчеркнул Путин.

