Путин назвал риски для российской экономики

Путин назвал нехватку кадров и собственных технологий риском для роста экономики

Президент РФ Владимир Путин назвал дефицит квалифицированных специалистов одним из рисков для российской экономики. Об этом он рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Нехватка кадров и собственных технологий — риски для роста экономики. Поэтому нужно запустить новый нацпроект "Кадры"», — заявил глава государства. Данный проект будет сосредоточен на объединении образовательных учреждений всех уровней, от школы до вуза, в единую структуру, сказал Путин.

Президент подчеркнул, что все образовательные структуры должны работать на общий результат. Так, уже сейчас в стране работает система профориентации, которая начинается с 6 класса, добавил он.

Путин в ходе послания Федеральному собранию также заявил о росте минимального размера оплаты труда (МРОТ) в полтора раза с 2020 года и пообещал увеличить его еще в два раза, до 35 тысяч рублей, к 2030 году. По его словам, такое повышение отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. В настоящее время МРОТ в России составляет 19 942 рубля.

